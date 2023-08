Coreia do Norte diz ter feito simulação de ataque atômico - Pyongyang alega ter disparado ao mar dois mísseis balísticos como parte de um "ensaio de ataque tático nuclear". Lançamentos são resposta aos exercícios militares conjuntos de Coreia do Sul e EUA.A Coreia do Norte afirmou nesta quinta-feira (31/08) que disparou ao mar dois mísseis balísticos de curto alcance como parte de um "ensaio de ataque tático nuclear".

Os lançamentos, que foram anunciados em primeiro lugar pelos militares sul-coreanos, coincidem com exercícios militares conjuntos que Coreia do Sul e Estados Unidos realizam anualmente e que frequentemente irritam o regime de Pyongyang.

As Forças Armadas norte-coreanas disseram que os mísseis foram disparados na noite de quarta-feira "em um teste de ataque nuclear tático, simulando ataques de terra arrasada contra importantes centros de comando e campos de aviação operacionais" do outro lado da fronteira com a Coreia do Sul. "O teste pretende enviar uma mensagem clara aos inimigos", alertaram os militares norte-coreanos, em comunicado publicado pela agência de notícias estatal KCNA.