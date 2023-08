Incêndio em prédio deixa dezenas de mortos na África do Sul

Moradia precária

Ainda não foi possível determinar a causa do incêndio. A polícia isolou o local próximo ao edifício. O prédio, uma estrutura de tijolo vermelho e branco com janelas queimadas, de acordo com imagens transmitidas pelas televisões sul-africanas, está situado numa área desfavorecida do distrito comercial da cidade.

Prédios abandonados e em ruínas na região costumam ser ocupados por pessoas que buscam desesperadamente um local para morar. As autoridades sul-africanas chamam esses locais de "edifícios sequestrados".

Mulaudzi afirmou que foram erguidas estruturas no interior do prédio para dividir os cômodos e pessoas foram amontoadas nesses quartos improvisados. Segundo ele, havia obstruções em todo o interior do local que dificultaram a fuga dos residentes em meio às chamas.

De acordo com um funcionário do governo local, há indícios de que os moradores destes prédios abandonados costumam acender fogueiras dentro destes espaços para se aquecer do frio do inverno. As causas do incêndio estão sendo investigadas.

