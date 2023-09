O longo e caro depósito do lixo radiativo das usinas alemãs - Determinação de um local definitivo não deve sair antes de 2040 - e seriam necessários mais 30 anos para o transporte dos resíduos. Enquanto isso, lixo radioativo fica em instalações provisórias a altíssimos custos.O fechamento das três últimas centrais nucleares, em 15 de abril de 2023, selou o fim do uso da energia nuclear na Alemanha. Mas isso não significa que não haja mais problemas a resolver. Uma questão que permanece é: o que fazer com os resíduos hoje armazenados em contêineres especiais para materiais altamente radioativos, conhecidos como Castor (da sigla em inglês para cask for storage and transport of radioactive material)?

Como o local de um depósito definitivo ainda não foi determinado, a expectativa é de que os resíduos de combustível nuclear permaneçam por décadas em instalações de armazenamento provisórias.

Existem atualmente cerca de 1.200 contêineres com resíduos radioativos de alto nível em 17 instalações de armazenamento provisório na Alemanha. A empresa estatal responsável pelo armazenamento provisório, a Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ), calcula que, ao final, haverá cerca de 1.800 para serem enviados à armazenagem definitiva.