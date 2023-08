Por que a Superlua azul não deveria se chamar dessa forma

Lua azul, que não é azul

Essa foi a segunda Lua cheia em um mês – a primeira foi em 1º de agosto –, chamada de azul, embora não tenha nada a ver com a cor. Por isso, muitos que esperavam ver a Lua colorida provavelmente ficaram decepcionados.

A nova definição de Lua azul (em inglês Blue Moon) "foi introduzida pela revista Sky & Telescope em 1946", acrescentou a Nasa. Antes disso, se falava em Lua azul quando havia quatro luas cheias em vez de três durante uma estação do ano.

As luas azuis são fenômenos pouco habituais, já que as luas cheias normalmente ocorrem apenas uma vez por mês, embora "nenhuma destas definições tenha a ver com a cor da Lua, por isso uma Lua azul não parecerá realmente azul", explica o texto da Nasa.

Lua traiçoeira

É possível que a definição de Lua azul seja um erro de tradução relacionado aos antigos feriados religiosos cristãos. De acordo com a Nasa, a primeira referência a este fenômeno foi encontrada em um panfleto publicado em 1528 que dizia em inglês arcaico: "the mone is blewe".