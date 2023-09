Dinamarca corta número de diplomatas russos atuando no país - Ministério das Relações Exteriores dinamarquês acusou a Rússia de tentar infiltrar agentes do serviço secreto no país e deu a Moscou prazo até o final de setembro para cortar postos na embaixada em Copenhague.Após uma sequência mal-sucedida de negociações de vistos para o envio de diplomatas a Moscou, o Ministério das Relações Exteriores da Dinamarca anunciou nesta sexta-feira (01/09) que deu à embaixada russa em Copenhague prazo até o dia 29 de setembro para cortar postos diplomáticos, reduzindo-os a um número equivalente ao de funcionários dinamarqueses atuando na capital russa.

Em comunicado, o ministério informou que as negociações não prosperaram porque a Rússia teria "repetidamente tentado incluir pedidos de vistos para agentes de inteligência russos" e que, por uma questão de reciprocidade, a embaixada russa em Copenhague não poderá ter mais do que cinco diplomatas e 20 assistentes técnicos e administrativos.

Kremlin critica ordem