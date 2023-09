Explosões de carros-bomba e motins em prisões abalam Equador

Também houve uma tentativa de motim no centro correcional juvenil Virgilio Guerrero, de Quito, onde adolescentes provocaram um incêndio no segundo e terceiro andares do centro, obrigando os bombeiros a fazer um grande deslocamento para controlar as chamas sem aparentemente nenhuma vítima.

Possível reação à operação de busca em presídio

Para a polícia e o governo, tanto os carros-bomba como os motins são uma resposta do crime organizado às intervenções para desarmar os grupos criminosos que controlam penitenciárias e uma retaliação pela transferência de presos entre presídios. Em meio à sangrenta guerra entre gangues, as prisões no país se tornaram centros de operações de grupos criminosos e cenários de vários massacres.

As explosões e os motins ocorreram poucas horas depois de uma intervenção massiva de 2.200 policiais e militares na prisão de Latacunga, localizada na província de Cotopaxi, cerca de 70 quilômetros ao sul de Quito, e presumivelmente controlada pela gangue criminosa autodenominada Los Lobos.

Isso explicaria o fato de, segundo as autoridades, os carros-bomba de Quito tenham sido direcionados contra edifícios vinculados ao Serviço Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade (Snai), o órgão estatal responsável pelo controle e administração das 35 prisões do Equador.

A operação no presídio de Latacunga apreendeu 49 armas brancas e dois coletes à prova de balas, entre outros objetos proibidos, à semelhança de outras intervenções realizadas anteriormente em outros presídios com o objetivo de deter a série de massacres carcerários que, devido aos confrontos entre estas gangues, deixaram mais de 400 prisioneiros assassinados desde 2020.