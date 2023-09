Meteorito do Saara pode ajudar a desvendar o sistema solar - Já se suspeitava que Erg Chech 002 fosse a rocha vulcânica espacial mais antiga descoberta na Terra, mas, agora, cientistas desenvolveram método para calcular com precisão inédita a idade de objetos do nosso sistema.Um grupo de cientistas postula que uma estranha rocha espacial contendo cristais, que caiu no Saara, poderia contribuir para uma nova compreensão sobre a origem do sistema solar primitivo, num estudo publicado pela revista Nature nesta semana.

O objeto, denominado Erg Chech 002, foi encontrado em maio de 2020 no Erg Chech (erg significa "mar de areia" em árabe), localizado a sudoeste da Argélia. Embora se saiba tratar-se de um acondrito (um meteorito submetido a processos de fusão em outro planeta ou asteroide), se desconhece sua origem ou seu parentesco com outras rochas.