O destino esquecido dos trabalhadores forçados do nazismo

A árvore diante da janela já existia na época, assim como as casas de cujas janelas os moradores viam o acampamento, e como de manhã cedo os operários se dirigiam às fábricas circundantes, retornando só à noite.

Não é preciso muita fantasia para imaginar o confinamento, o frio e as indizíveis condições higiênicas no barracão, sobre os quais numerosas testemunhas contemporâneas relatarão mais tarde. Privacidade não existia, nem mesmo no espaço onde ficavam as privadas, no fim do corredor.

Mão de obra forçada "estava por toda parte"

O exemplo da então capital do Império Alemão ilustra bem as enormes dimensões do trabalho forçado no regime nazista. Berlim não era só o centro de poder, mas também locação de grandes estabelecimentos industriais e de armamentos, com sua gigantesca demanda de mão de obra – até porque muitos alemães e alemãs se encontrarem na frente de batalha.

Sozinha, a metrópole às margens do rio Spree explorou o trabalho de cerca de meio milhão de homens, mulheres e até crianças: eles estavam "por toda parte" na capital, confirma o historiador Roland Borchers, que pesquisa no Centro de Documentação sobre Trabalhos Forçados.