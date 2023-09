Paris fumega ruas pela primeira vez na luta contra Aedes

"Foi a primeira vez em Paris, mas não é a primeira na França", disse a vice-prefeita de Paris, Anne Souyris, responsável pela política de saúde, à televisão BFM. "O sul da França tem sido afetado pelo mosquito-tigre-asiático há alguns anos".

O órgão regional de saúde da capital, ARS Ile-de-France, disse que a área alvo da fumigação era de 150 metros ao redor da casa de uma pessoa no 13º distrito da capital que contraiu dengue durante uma viagem. "Essas operações estão sendo realizadas para reduzir o risco de transmissão da dengue após a detecção de um caso", afirmou.

Uma segunda operação de fumigação foi planejada durante a noite de quinta para sexta-feira no subúrbio de Colombes, a nordeste do centro de Paris, depois que uma segunda pessoa adoeceu com dengue após retornar de uma viagem ao exterior.

Cadeia de transmissão

As autoridades municipais estão tentando impedir o desenvolvimento de uma cadeia de transmissão na região de Paris, onde vivem cerca de 12 milhões de pessoas. Se um mosquito-tigre-asiático picar alguém que foi infectado no exterior, ele se torna portador do vírus.

A espécie chegou ao sul da Europa na primeira década deste século e tem avançado rapidamente para norte desde então, estabelecendo-se na França, Alemanha e Suíça.