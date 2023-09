Reforma da Previdência entra em vigor na França

Certo de uma derrota, a premiê Borne invocou então o artigo 49.3 da Constituição francesa, que permite que o líder do governo dispense a votação de um projeto de lei. Ou seja, por meio de uma "canetada". No entanto, a invocação desse artigo só costuma ser usada apenas em situações limite e representa um risco para o governo.

Os membros da oposição na Assembleia Nacional reagiram apresentando duas moções de desconfiança contra o governo, que poderiam levar a queda do gabinete de Borne e a realizações de novas eleições. No entanto, as moções acabaram fracassando, representando um alívio para Borne e Macron. Dessa forma, a reforma finalmente passou.

Onda de protestos

As críticas ao projeto não vieram apenas da oposição na Assembleia Nacional, mas também das ruas. Entre janeiro e junho, a França foi palco de intensos protestos de massa contra a reforma, que incluíram bloqueios de vias, greves, panelaços e depredação. Entre 1,2 e 3,5 milhões de pessoas marcharam em 7 de março, no auge do movimento.

O pico do movimento ocorreu em março, justamente no mês crucial da aprovação da reforma, quando centenas de milhares de pessoas saíram às ruas do país. Ocorreram mais de uma dezena de greves ao longo do ano contra as medidas do governo, com algumas das paralisações afetando transportes públicos, aeroportos, fornecimento de combustível e coleta de lixo.

Em março, uma pesquisa revelou que 63% dos franceses aprovavam os protestos contra a reforma e que 54% também eram a favor das greves e bloqueios.