Cidades querem "turismo de qualidade" em vez de quantidade

Baderneiros não são bem-vindos

Sofrendo com a saturação do turismo de massa, Barcelona, na Espanha, também avalia implementar grandes mudanças. Muitos na capital catalã adorariam ver menos mochileiros, que tendem a ficar em albergues baratos e a festejar nas praias da região. A cidade tem feito um esforço deliberado para melhorar a qualidade dos albergues e torná-los mais caros, desencorajando a presença de tantos turistas festeiros.

Tais medidas, no entanto, nem sempre funcionam como o planejado, como mostra o exemplo de Maiorca. Durante muitos anos, as autoridades da ilha espanhola tentaram afastar turistas desordeiros, incentivando melhorias nos hotéis locais. Mas o resultado foi que o número de estabelecimentos de quatro e cinco estrelas disparou.

No início da década de 1980, os hotéis com uma, duas e três estrelas dominavam o mercado local; hoje representam apenas cerca de um terço da oferta. A Playa de Palma, que é particularmente popular entre os turistas alemães, esperava atrair uma clientela mais rica e mais ordeira. Hoje, porém, as autoridades locais avaliam que o esforço falhou: apesar do forte aumento do custo da hospedagem, os turistas baderneiros continuam onipresentes.