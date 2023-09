Coluna da Vitória de Berlim completa 150 anos

Na sua forma final, a coluna exibe canhões folheados a ouro provenientes de espólios de guerra, relevos que simbolizam os feitos militares do império alemão, além da escultura da deusa da vitória. Uma escada em espiral leva ao topo da coluna, onde visitantes podem contemplar as paisagens verdes do Tiergarten.

Danos na Segunda Guerra

O monumento sofreu danos durante os bombardeios aliados a Berlim durante a Segunda Guerra Mundial e a posterior conquista soviética da cidade. Após a derrota do regime nazista, um grupo de soldados chegou a estender a bandeira da Polônia no monumento. Já os franceses, uma das forças de ocupação da cidade, pediram a demolição completa da coluna, mas os americanos e britânicos se manifestaram contra. Os soviéticos se abstiveram. Os franceses, porém, decidiram remover vários relevos do monumento, que permaneceram em Paris até o fim da década de 1980, quando finalmente foram devolvidos pelo então presidente François Mitterrand às autoridades locais.

Os berlinenses, com seu humor característico, logo deram um apelido menos marcial para o monumento, passando a chamar a deusa da Vitória no alto da coluna de "Goldelse", ou "Else Dourada". O monumento é particularmente popular entre os turistas que visitam a capital alemã.

A plataforma a 51 metros de altura oferece uma impressionante vista panorâmica da cidade. Ao longo da Rua do 17 de Junho, uma das vias que desemboca na coluna, é possível ver o Portão de Brandemburgo, no qual também há uma imagem de uma deusa da Vitória, conduzindo uma Quadriga (carroça com quatro cavalos), voltada para o leste. A "Goldelse", por sua vez, está voltado para o oeste.

Cena emblemática do cinema