Depois de pouso na Lua, Índia lança sonda para estudar o Sol - Com missão, país asiático entra para seleto grupo de nações que enviaram sondas para pesquisar a estrela. Aditya-L1 irá estudar dinâmica de ventos solares.A Índia lançou neste sábado (02/09) com sucesso um foguete que leva uma sonda para estudar o Sol. Essa é a primeira missão solar da agência espacial do país asiático e marca uma nova conquista para o programa espacial indiano. Na semana passada, a Índia se tornou a primeira nação do mundo a pousar no polo sul da Lua.

O lançamento foi transmitido ao vivo pela Organização Indiana de Investigação Espacial (ISRO, na sigla em inglês). Os cientistas da missão aplaudiram assim que o foguete descolou às 11h50 (horário local) da plataforma de lançamento na ilha de Sriharikota, no sul da Índia.

Nomeada com a palavra hindi para Sol, a sonda Aditya-L1 será posicionada a 1,5 milhões de quilômetros da Terra, no chamado ponto de Lagrange 1 (L1). A partir deste ponto, ela irá registar a atividade solar, em particular a dinâmica dos ventos solares (emissão contínua de partículas subatômicas provenientes da coroa solar) e os seus efeitos na meteorologia espacial.