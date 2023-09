Grandes shows podem impulsionar a inflação?

Os preços salgados não desanimaram os fãs. Os ingressos para shows como da Beyoncé ou de Taylor Swift podem custar centenas de dólares. A Eras Tour de Taylor Swift, que começou em março e termina em novembro do ano que vem, poderá arrecadar cerca de 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 4,98 bilhões) – batendo o recorde de maior bilheteria de uma turnê da história.

A venda de ingressos para os grandes shows anunciados neste e no próximo ano bateram recordes em vários países. O valor médio das entradas aumentou consideravelmente. Dados do banco britânico Barclays mostram que os gastos de consumidores no setor do entretenimento cresceram 15,8% em julho, em comparação com o mesmo mês de 2022.

Yates afirma que isso pode ser explicado devido ao aumento dos gastos no setor hoteleiro desde o fim dos confinamentos, com as pessoas voltando a realizar atividades que não puderam durante a pandemia.

Mesmo que a inflação diminua, especialistas acreditam que os valores de ingressos e custos associados a tais eventos devem permanecer elevados. "Haverá muito resiliência nos preços de eventos musicais e culturais", avaliou o economista-chefe da Societe Generale à emissora CNBC no início deste ano. Ele e outros especialistas acreditam que isso está relacionado ao aumento pós-pandêmico do interesse de participar de tais eventos.

Do ponto-de-vista do consumidor, nem tudo é ruim: há indícios de que tais eventos podem beneficiar a economia local. Um estudo do Common Sense Institute, dos Estados Unidos, mostrou que os dois shows de Taylor Swift em Denver contribuíram com cerca de 140 milhões de dólares para o PIB do Colorado.

Autor: Arthur Sullivan