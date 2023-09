Líderes ucranianos relatam avanços nas frentes de batalha

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Tarnavskiy, calculou que a Rússia tenha utilizado 60% de seu tempo e recursos na construção da primeira linha de defesa, e somente 20% na segunda e terceira linhas, uma vez que Moscou não contava com os progressos ucranianos.

Rússia arrisca dividir suas forças

O Ministério da Defesa do Reino Unido, que monitora com o conflito na Ucrânia desde os primeiros dias, avaliou que a Rússia arrisca dividir suas forças enquanto lida com a contraofensiva no sul ucraniano, ao mesmo tempo em que mantem seus ataques no leste.

A Rússia prossegue em sua ofensiva sobre Kupisasnk, no leste do país, e quer forçar os ucranianos a dividirem suas unidades militares entre o leste e o sul. A estratégia, porém, pode se voltar contra os próprios russos.

"Levando-se em conta que a Rússia obteve somente ganhos modestos próximo a Kupiansk desde o início da contraofensiva, eles estão, muito provavelmente, tentando obter vantagens" ao utilizar suas manobras na região, afirma o relatório de inteligência do Ministério britânico.

Mas, isso poderá forçar a Rússia a dividir suas tropas para tentar evitar um avanço maior dos ucranianos em Orikhiv, no sul do país, enfraquecendo sua capacidade de defesa nas duas frentes. Forças ucranianas avançaram até a primeira das principais linhas de defesa nessa região, apesar dos esforços das tropas russas para tentar impedi-las.