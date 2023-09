'Telefone vermelho' que evitou guerra nuclear pode ser acionado na Ucrânia?

Greiner menciona as falas do então presidente dos EUA, John F. Kennedy, e de seu secretário de Defesa, Robert McNamara: "vivenciamos o limite da nossa margem de manobra". A lição aprendida com a crise dos mísseis de 1962, portanto, foi a seguinte: não houve gestão nesta crise, ficou-se na dependência do acaso e da boa vontade da outra parte. Por isso, foi necessário encontrar outros meios e formas de comunicação.

O telex foi muito pouco utilizado.

Foi ativado poucas vezes para testes, mas não foi usado em situações críticas de decisão , conta Greiner.

Quando a paz mundial parecia gravemente ameaçada, o telefone clássico era acionado, como durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, entre Israel e diversos Estados árabes, e a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Nas duas ocasiões, havia o risco de uma crise global, com os Estados Unidos ao lado de Israel e a União Soviética do lado árabe.

As mudanças na linha direta

Nessa época dramática, o antigo telex foi substituído por um telefone via satélite. Com a queda do muro de Berlim, em 1989, o fim das ditaduras comunistas no Leste Europeu e o colapso da Uniao Soviética, em 1991, um sistema de alerta precoce entre Washington e a agora capital da Rússia, Moscou, parecia ter se tornado supérfluo.