Espanha sob alerta em meio a chuvas torrenciais - Tempestades causaram pelo menos duas mortes e bloquearam estradas e ferrovias. Em Madri, prefeito pediu para que população fique em casa. Partida entre Atlético e Sevilha foi adida por causa das chuvasChuvas torrenciais que começaram no sábado na Espanha continuam a manter boa parte do país em alerta neste domingo (03/09) domingo no centro e sudeste da Península sob a forma de tempestades. A Agência Meteorológica do Estado (Aemet) emitiu alerta vermelho, nível máximo, por risco extremo, nas comunidades de Madri e Toledo, no centro do país, devido à previsão da continuidade de fortes chuvas.

De acordo com o jornal ABC, que citou a Defesa Civil de Huesca, as chuvas deixaram dois mortos na comunidade autónoma de Aragão: dois homens, de 31 e 34 anos, que morreram afogados.

No total, permanecem sob alerta 11 comunidades e Ceuta. Na capital, Madri, o prefeito José Luis Martínez Almeida pediu aos moradores que permanecessem em casa. A Defesa Civil também emitiu alertas. "Devido à situação excepcional e anormal, em que recordes de precipitação serão quebrados, peço ao povo de Madri que fique em casa hoje", disse o prefeito de Madri na rede X (ex-Twitter).