EUA: 70 mil pessoas isoladas em meio a lama no deserto - Participantes do festival "Burning Man" em Nevada foram orientados a poupar água e alimentos, após tempestades e inundações transformarem o local num perigoso poço de lama. Ninguém consegue chegar ou sair.Mais de 70.000 pessoas ficaram isoladas no deserto no estado americano de Nevada, após tempestades e inundações varrerem a área, transformando o local onde ocorre o festival de contracultura Burning Man num perigoso poço de lama. Na manhã deste domingo (03/09) ninguém conseguia chegar ou sair da Black Rock City, cidade inteira construída anualmente para o festival.

A grande quantidade de chuva transformou a areia do deserto em uma massa dura e pesada, semelhante a argila. Os participantes do festival literalmente afundaram na lama e alguns ficaram presos até os tornozelos. Veículos também não conseguem se mover.

Todos os participantes foram aconselhados pela organização a abrigar-se "em um local aquecido" e moderar o consumo de água e alimentos, pois ainda não se sabe quando as estradas poderão ser liberadas.