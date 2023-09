Por que a Lei de Alienação Parental divide especialistas?

A origem problemática do conceito

Para especialistas, a origem do conceito de alienação parental é bastante problemática. O termo foi cunhado na década de 80 pelo psiquiatra americano Richard Gardner para designar uma suposta síndrome que afetaria crianças e adolescentes cujos pais estivessem envolvidos em divórcios de alto conflito, fazendo com que elas levantassem acusações falsas contra um dos genitores. Os estudos clínicos de Gardner são considerados pseudocientíficos e sua teoria foi desacreditada por diversas associações médicas, psiquiátricas e psicológicas. Os preceitos de Gardner submetiam sempre a mãe à função de alienadora, histérica, e exageradamente reativa ao descobrir o estupro, além de naturalizar a pedofilia e inserir o pai no papel de quem precisa de ajuda para lidar com o seu desejo sexual.

O elemento de "síndrome" foi rejeitado, mas a ideia de alienação ganhou espaço nas cortes de família em vários países. Para alguns especialistas, a lei brasileira ainda estaria diretamente vinculada às propostas de Gardner e deveria ser anulada. Para outros, a prática de ex-parceiros manipularem as crianças nas disputas do fim de uma relação é comum e tem impactos nefastos no bem-estar e formação emocional da criança, devendo, portanto, ter um amparo legal para ser punida.

Ferramenta de violência de gênero

A relatora especial da ONU sobre violência contra a mulher, Reem Alsalem, acredita que o conceito de alienação parental é usado como um continuum de violência de gênero de forma institucionalizada pelo Estado. "Ocorre como consequência de estereótipos negativos e sexistas, da falta de capacitação do judiciário e da falta de acesso das vítimas à assistência jurídica", aponta Alsalem à DW.