Qual o limite do debate sobre psicologia nas redes sociais? - Conceitos psicológicos são cada vez mais populares nas redes sociais e presentes nos bate-papos do dia a dia. Mas, muitas vezes, os conteúdos compartilhados são rasos demais e podem causar mais dúvidas do que ajudar.Independentemente da plataforma de rede social que você utiliza, é muito provável que se depare regularmente em seu feed com conteúdo sobre saúde mental e dicas de autoajuda. E mesmo que você não seja um usuário ativo de alguma plataforma, é provável que já tenha percebido vocabulário da psicologia em conversas diárias com amigos.

Termos como "gaslighting", "bandeiras vermelhas", "comportamento tóxico" ou "gatilhos de ansiedade" e até mesmo terminologias clínicas como "narcisismo", "trauma" ou "TDAH" tornaram-se hashtags nas redes sociais, entrando nas nossas conversas diárias.

Muitas vezes, parece que a saúde mental é um dos assuntos mais prevalecentes nas redes sociais.