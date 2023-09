Vice-governador da Baviera é mantido no cargo após polêmica antissemita - Hubert Aiwanger é acusado de envolvimento na divulgação, na década de 80, de um folheto que zombava do Holocausto. Governador bávaro, Markus Söder, disse que irá mantê-lo no cargo. Aiwanger nega acusações.O governador do estado alemão da Baviera, Markus Söder (CSU), disse neste domingo (03/09) que vai manter no cargo seu vice, Hubert Aiwanger, após virem à tona esta semana acusações de antissemitismo no passado.

"Sei que nem todos vão gostar da minha decisão, e outros ainda terão dúvidas. Mas volto a sublinhar que essa decisão é fruto de um processo justo e ordenado", disse Söder em uma conferência de imprensa incomum neste domingo. Na Alemanha, e sobretudo na predominantemente católica Baviera, eventos políticos desse tipo não costumam ser realizados nos domingos.

Durante toda a semana, Aiwanger foi alvo de duras críticas após uma reportagem do jornal bávaro Süddeutsche Zeitung (SZ), com sede em Munique, lhe atribuir a autoria de um panfleto antissemita que circulou quando ele era adolescente e estava no ensino médio. Segundo o SZ, o folheto zombava do Holocausto e dos campos de concentração nazistas.