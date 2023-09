Zelenski demite ministro da Defesa da Ucrânia - Oleksii Reznikov será substituído pelo ex-deputado Rustem Umerov, marcando uma das maiores mudanças na cúpula do país desde o início da guerra. Troca ocorre após desgaste provocado por acusações de corrupção na pasta.O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, anunciou neste domingo (03/09) que vai substituir o titular do Ministério da Defesa do país, marcando uma das mudanças mais significativa na cúpula do governo ucraniano desde o início da guerra de agressão da Rússia, em fevereiro do ano passado.

A permanência de Oleksii Reznikov, que ocupava o a chefia do ministério desde 2021, vinha sendo alvo de especulações nas últimas semanas, após a eclosão de dois escândalos consecutivos envolvendo suspeitas de corrupção nas Forças Armadas.

Em um comunicado, Zelenski afirmou que Reznikov - que não foi oficialmente implicado nos escândalos - será substituído por Rustem Umerov, um ex-deputado e empresário de origem tártara. No ano passado, ele atuou na equipe ucraniana que negociou o acordo de grãos do Mar Negro com a Rússia, que contou com intermediação da Turquia.