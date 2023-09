IM1 é primeiro objeto interestelar encontrado na Terra

"Esse padrão de abundância BeLaU é potencialmente explicável se o IM1 se originou da crosta altamente diferenciada de um exoplaneta com um núcleo de ferro e um oceano de magma", explicou a coautora Stein Jacobsen, em comunicado expedido pela Universidade de Harvard.

Lixo espacial de outras civilizações?

Os pesquisadores calculam que, antes de penetrar no sistema solar, o meteorito se deslocava a uma velocidade de 60 quilômetros por segundo em relação ao sistema local de repouso da Via Láctea – ou seja, mais rápido do que 95% das estrelas nas cercanias do Sol.

Ainda assim, o fato de o objeto ter mantido sua integridade a uma velocidade de impacto de 45 quilômetros por segundo, após tombar de uma altura de 17 quilômetros acima do Oceano Pacífico, sugeriria que ele se compõe de materiais extremamente resistentes, pelo menos muito mais do que as 272 rochas especiais documentadas pela Nasa no catálogo de meteoritos de seu Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra (CNEOS).

Apesar de não dispor de provas que confirmem essa hipótese, em seu website para o Projeto Galileo, Avi Loeb sustenta que o IM1 poderia ter origem artificial: "Encontrar a primeira e a segunda formiga numa cozinha é alarmante, pois implica que há muitas outras por aí afora. Uma taxa de detecção de uma vez por década para objetos interestelares de um metro implica que, em qualquer momento dado, há alguns milhões deles na órbita terrestre em torno do Sol. Alguns podem representar lixo espacial tecnológico de outras civilizações."

