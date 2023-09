Líder de golpe militar no Gabão toma posse como presidente - General Brice Nguema assume a Presidência após destituir família que governava o país há 56 anos. Ele prometeu eleições "livres e justas" e se disse "surpreso" com críticas internacionais.O general Brice Oligui Nguema, que liderou do golpe de Estado que destituiu o governo eleito do Gabão no final de agosto, foi nomeado como o novo presidente do país. A cerimônia de posse, transmitida em cadeia nacional, foi elaborada de modo a retratar os militares golpistas como os libertadores de uma sociedade oprimida.

No oitavo golpe militar ocorrido na região da África Central e Ocidental em três anos, o Exército gabonês liderado por Nguema tomou o poder no dia 30 de agosto, minutos após o anúncio de que o presidente Ali Bongo Ondimba havia ganho as eleições, enquanto a oposição denunciava fraude eleitoral. Após a tomada de poder, o pleito foi anulado e classificado como sem credibilidade.

Nguema, de 48 anos, foi empossado por um painel de juízes da Corte Constitucional do Gabão. Imagens da emissora estatal de televisão mostravam multidões comemorando a posse do general.