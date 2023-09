Multidão começa a deixar festival Burning Man após dias de caos

"As operações de êxodo foram oficialmente iniciadas em Black Rock City", informaram os organizadores no portal de internet do festival. "A proibição de trânsito foi removida."

Os organizadores, porém, pediram aos participantes que adiassem a saída do local até esta terça-feira, para evitar congestionamentos de grande porte, que já se formavam na região.

Os participantes ficaram isolados após o local ser atingido por quantidade de chuva com volume equivalente a dois ou três meses de precipitações na região, o que transformou a areia em lama.

Boa parte das estruturas do festival, que conta com várias instalações artísticas e tendas onde ocorrem as festas com música e dança, foi destruída pela tempestade. Algumas pessoas deixaram o local a pé, caminhando por horas durante a noite até a estrada mais próxima para tentar uma carona.

A polícia de Nevada informou que investiga uma morte ocorrida durante as fortes chuvas, mas não forneceu maiores detalhes.

Símbolo da contracultura