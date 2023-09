O enorme custo ambiental e econômico das espécies invasoras

Nas ilhas, muitas espécies evoluíram sem predadores e, portanto, têm poucas defesas e são "muito ingênuas", afirmou Pauchard. "Os pássaros da Nova Zelândia não tinham experiência com ratos até que os humanos chegaram e trouxeram os ratos. Seus ninhos ficam no nível do solo."

É difícil se livrar de espécies invasoras depois que elas se estabelecem. Algumas ilhas da Polinésia Francesa tiveram sucesso na erradicação de ratos e coelhos invasores com armadilhas e envenenamentos. Mas populações maiores que se reproduzem rapidamente podem ser complexas de lidar. E plantas invasoras geralmente deixam suas sementes dormentes no solo por anos.

Segundo os cientistas, as medidas de prevenção por meio de biossegurança nas fronteiras e controles de importação são as mais eficazes. Um exemplo de sucesso é a redução da ocorrência do percevejo-fedorento na Oceania. "Uma das mensagens mais importantes do relatório é que é possível obter progressos ambiciosos ao lidar com espécies invasoras", disse o professor Peter Stoett, do Canadá.

Em dezembro passado, governos de diversos países do mundo comprometeram-se a reduzir a introdução e o estabelecimento de espécies invasoras prioritárias em pelo menos 50% até 2030, ao assinarem o Marco Global para a Diversidade.

Segundo o relatório apresentado nesta segunda-feira, 80% dos países têm metas relacionadas ao gerenciamento de espécies invasoras, mas apenas 17% têm leis ou normas específicas para lidar com o tema. Além disso, 45% dos países não destinam recursos para o gerenciamento de espécies invasoras.

