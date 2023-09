Olaf Scholz aparece de tapa-olho após sofrer queda - "Parece pior do que é. Ansioso pelos memes", escreveu chanceler federal da Alemanha ao divulgar foto com acessório, resultado de um tombo no fim de semana. Usuários inundaram conta do político com memes de piratas.O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, divulgou nesta segunda-feira (04/09) uma foto na qual aparece usando um tapa-olho. O uso do acessório é resultado de uma queda que político social-democrata sofreu no fim de semana.

Scholz, um corredor ávido, sofreu hematomas e arranhões no lado direito do rosto enquanto se exercitava.

A divulgação da imagem nesta segunda-feira, além de servir como um boletim médico informal sobre o estado de saúde do chanceler, também gerou uma série de piadas e memes nas redes sociais.