Os refugiados da Ucrânia que Holanda quer mandar "para casa" - Governo ameaça deportar naturais de terceiros países, alegando abusos, apesar da Diretiva de Proteção Temporária da UE.Ao chegar à Ucrânia em 2019, Mariam Adeshoga vislumbrou um futuro profissional que não considerava possível para uma mulher em seu país natal, a Nigéria. De posse de um visto de estudante para cursar o mestrado, a programadora de software de 30 anos sentiu-se imediatamente em casa.

"Quando cheguei lá [em Kiev], fiquei fascinada com as pessoas, e o ambiente era calmo e adorável", recorda, com um sorriso. "Então para mim foi, tipo: 'OK, eu posso simplesmente começar minha vida toda e continuar com o meu futuro aqui."

Adeshoga morava com estudantes ucranianos, estudou o idioma e a cultura, e trabalhava pelo sonho de inspirar outras jovens como ela a entrarem para o setor de programação. Em suas fotos pessoais, ela aparece sorridente, com os amigos, fazendo gracinhas para a câmera, na praia, num café, nas ruas de Kiev. "Eu nunca pensei em deixar a Ucrânia, eu me sentia tão segura lá."