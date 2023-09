Quem é o novo ministro da Defesa da Ucrânia

Descrito como um negociador hábil por pessoas próximas, Umerov integrou a equipe ucraniana que negociou em 2022 a Iniciativa dos Grãos do Mar Negro, que contou com intermediação da Turquia. Também participou de negociações para a troca de prisioneiros com a Rússia, incluindo combatentes do Batalhão Azov, que foram capturados durante a batalha de de Mariupol.

Ele também tomou parte na delegação de Zelenski durante uma visita à Arábia Saudita em maio, e acompanhou a primeira-dama Olena Zelenska durante uma viagem aos Emirados Árabes Unidos em março.

Ao contrário do agora ex-ministro Reznikov, Umerov não foi associado a nenhum escândalo significativo.

Saída de Reznikov

Após o anúncio do presidente Zelenski sobre a troca no Ministério da Defesa, o titular do cargo, Oleksii Reznikov, solicitou formalmente a sua demissão nesta segunda-feira. Em uma mensagem divulgada no Facebook, Reznikov disse que "de acordo com a decisão" de Zelenski, ele estava apresentando sua renúncia ao parlamento.

Durante seu período no cargo, Reznikov, um dos rostos mais conhecidos da cúpula governamental ucraniana e foi responsável por negociar grandes quantidades de material bélico transferidas por países ocidentais à Ucrânia.