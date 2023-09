Twitter suspeito de colaborar com abusos do regime saudita - Autos de processo nos EUA revelam que empresa pode ter colocado milhares de usuários em risco ao, supostamente, repassar dados pessoais a autoridades que estariam por trás de graves violações dos direitos humanos.A rede social X, anteriormente chamada Twitter, teria ajudado a Arábia Saudita a cometer graves violações dos direitos humanos, fornecendo informações e dados pessoais de seus usuários a pedido de autoridades sauditas em quantidade muito maior do que ocorre, por exemplo, junto a países como Estados Unidos, Reino Unido ou Canadá.

A empresa adquirida no ano passado pelo bilionário Elon Musk é alvo de um processo na Justiça americana movido em maio passado por Areej al-Sadhan, irmã de um funcionário saudita de uma entidade de ajuda humanitária que foi detido e condenado a 20 anos de prisão.

Segundo os autos do processo, ao qual o jornal britânico The Guardian teve acesso, três agentes sauditas teriam se infiltrado no Twitter e trabalhado como funcionários da empresa entre 2014 e 2015, o que teria levado à prisão do irmão de Al-Sadhan, Abdulrahman, e à exposição das identidades de milhares de usuários anônimos do Twitter. Alguns destes teriam sido presos e torturados como parte da repressão do governo saudita aos dissidentes.