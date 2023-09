Xi Jinping não vai a cúpula do G20 na Índia - Premiê substitui presidente chinês, em meio à deterioração das relações com a Índia, sede do encontro. Lula embarca para participar da conferência.O presidente chinês, Xi Jinping, não participará da cúpula do G20 – grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia –, realizada no próximo fim de semana (9-10/09) na Índia, em meio ao esfriamento das relações bilaterais. O primeiro-ministro Li Qiang comparecerá no lugar de Xi, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da China.

O anúncio indireto foi feito nesta segunda-feira, por uma frase no website do ministério: "A convite do governo da República da Índia, o primeiro-ministro do Conselho de Estado, Li Qiang, participará na 18ª Cúpula do G20, a ser realizada em Nova Deli, Índia, nos dias 9 e 10 de setembro."

Antes, porém, agências de notícias já haviam adiantado a notícia, citando fontes chinesas e indianas não identificadas. Já neste domingo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou sua decepção pela ausência de Xi na cúpula : "Estou desapontado, mas vou lá vê-lo", comentou a jornalistas, sem dar mais detalhes sobre onde e quando pretende se encontrar-se com o líder chinês.