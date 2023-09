A moda dos transtornos no TikTok e a banalização da saúde mental

Isso dito. Sempre achei que sofria de ansiedade. Mas, depois de passar cerca de três horas pesquisando conteúdo sobre transtornos psicológicos no TikTok e no Instagram, "descobri” que também "tenho” Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Fiz a descoberta vendo um vídeo onde uma moça dançava e apontava para sintomas do distúrbio que surgiam na tela. Eu tinha todos.

Por exemplo, sou desligada, bagunceira e às vezes mudo de assunto no meio de uma conversa. Mas, gente, quem não é assim? E esses são apenas traços de personalidades.

Claro que eu não acreditei no diagnóstico. Mas se eu fosse muito jovem, talvez acreditasse e teria mais um transtorno para acrescentar à minha bio do instagram. Não que eu faça isso. Mas tem muita gente que faz. E alguns viram até influenciadores e ganham dinheiro com isso.

Graças a um teste no Instagram, descobri também que tenho sintomas de "Transtorno de Despersonalização”. Quem me disse isso foi uma moça que não é psicóloga nem psiquiatra, mas que tem mais de 140 mil seguidores no Instagram e se diz especialista em ansiedade por, como eu, sofrer com o problema. Ela dá até um curso sobre ansiedade. Socorro.

Como assim uma pessoa que não é médica nem psicóloga dá e diagnóstico sobre ansiedade? Saúde mental é coisa séria. Existem profissionais especializados para isso. Há um conselho de psicologia, um conselho de medicina. Essas são profissões regulamentadas. E, me desculpe, estudar sobre ansiedade ao ponto de achar que pode dar curso e atender pacientes não é ler uns textos na internet e ver uns vídeos no Youtube. Essa é uma função que exige: diploma, formação que leva anos, etc.

A mania da TDI