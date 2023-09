Alertas de desmatamento na Amazônia caem 71% em agosto

Mais tarde, o presidente anunciou em cerimônia no Palácio do Planalto um programa que prevê o repasse de até R$ 600 milhões do Fundo Amazônia para os municípios que promoverem ações de combate ao desmatamento e aos incêndios florestais.

A transferência dos recursos do Fundo Amazônia será realizada de modo proporcional ao resultado obtido por cada município na redução da destruição da floresta, de acordo com os dados do programa Prodes e do Inpe.

O dinheiro deve ser investido em atividades de regularização fundiária, controle do desmate e produção sustentável.

No evento em comemoração ao Dia da Amazônia, Lula também anunciou a reestruturação da Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas, demarcações de duas terras indígenas (Rio Gregório, em Tarauacá, no Acre; e Acapuri de Cima, em Fonte Boa, no Amazonas) e uma série de ações voltadas para Roraima.

O estado receberá seis novas unidades de conservação (UCs). Também será criada a instituição da Floresta Nacional do Parima, próxima à Terra Indígena Yanomami, e haverá ainda a ampliação da estação ecológica de Maracá e do parque nacional do Viruá.