Chineses ultrapassam indústria automobilística alemã

A economia alemã vacila. Para os fabricantes de automóveis, há ainda outro problema estrutural que agrava esse quadro: a transição para a mobilidade elétrica e para os carros com piloto automático, que acena com um horizonte de custos altos por tempo indeterminado. Representantes da indústria argumentam que essa transição precisará ser financiada com os lucros da venda dos carros movidos a combustíveis fósseis – estes cada vez menos desejados ante a necessidade de reduzir as emissões globais de carbono.

Até o primeiro semestre deste ano, Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW reportaram lucros crescentes. As previsões para o ano de 2023 como um todo, porém, decepcionaram investidores e acionistas. A escalada inflacionária e dos juros abafou as expectativas; a demanda por carros novos caiu.

Presidente da VDA, associação do ramo, Hildegard Müller pondera que houve aumento de produção, mas as vendas ainda estão cerca de um quinto abaixo dos níveis pré-crise de 2019. A situação é pior para os carros elétricos, cujas vendas estão em 60% do volume de 2022.

Boom de carros elétricos na China

Enquanto isso, a China, o maior e mais importante mercado automobilístico do mundo, segue liderando o ranking de novos registros de veículos elétricos e já responde 50% desses carros em circulação em todo o planeta. A indústria de lá também prospera, e a única concorrência real, no momento, é a montadora norte-americana Tesla.

Compradores chineses, especialmente os de alta renda, agora dão preferência a marcas nacionais. Campeã de vendas, a BYD comercializou 29% mais carros elétricos não-híbridos no primeiro semestre do que a Tesla – segundo os números mais recentes da CPCA, associação chinesa do ramo. Já a Volkswagen chinesa, que liderou o setor por décadas, foi superada pela BYD no primeiro trimestre, com um volume de vendas quase vinte vezes superior ao da empresa alemã.