Cuba diz ter desbaratado rede russa que recrutava mercenários

A Rússia vem utilizando amplamente mercenários como parte do seu esforço de guerra contra a Ucrânia. Um exemplo foram as forças do Grupo Wagner.

"Por favor, tentem nos tirar daqui"

Na sexta-feira passada, o jornal América TeVe, de Miami, também publicou depoimentos de dois adolescentes que estavam em Cuba quando foram recrutados através do Facebook supostamente para trabalhar como pedreiros em canteiros de obras na Ucrânia ao lado do exército russo.

"Por favor, ajudem-nos; tentem nos tirar daqui o mais rápido possível, porque estamos com medo", diz um dos jovens de 19 anos num vídeo publicado no site do jornal.

Segundo o periódico, os jovens enviaram esta mensagem a partir de um ônibus no qual foram transferidos da Ucrânia com soldados russos para a cidade russa de Ryazan.

"Não conseguimos dormir pois não sabemos se a qualquer momento eles poderão entrar e fazer algo conosco", disse outro jovem. Eles também dizem ter sido espancados.