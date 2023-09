Escolas da França começam a barrar alunas vestindo abayas

"Graças ao empenho dos funcionários, à prioridade dada ao diálogo, a regra que estabeleci sobre abayas e qamis [a túnica masculina] foi respeitada desde esta manhã, sem grandes dificuldades para informar.

A escola acolhe todos os seus alunos. Todos. Sem exceção. De acordo com as regras republicanas", escreveu o ministro no Twitter.

Defesa da laicidade

A proibição das abayas nas escolas públicas foi anunciada no final de agosto. O governo alega que ao uso da vestimenta infringe a lei que estabelece a laicidade no sistema educacional do país, que já proibia o uso do hijab, o véu muçulmano.

Uma lei de 2004 proíbe "o uso de símbolos ou trajes com os quais os alunos possam mostrar ostensivamente uma afiliação religiosa" nas escolas. Isso inclui o uso de crucifixos, do quipá judaico e das vestes islâmicas.

As escolas do país sempre foram um campo de batalha da laicidade, a rígida cultura francesa de separação da religião e do Estado. Antigamente, os maiores conflitos envolviam a influência da Igreja Católica no ensino. Mas, nas últimas décadas, o debate passou a envolver as manifestações religiosas da crescente comunidade islâmica francesa.