Kim e Putin se encontrão para discutir acordos de armas, diz EUA - Apoio bélico a Moscou estaria na agenda da reunião, que ocorreria em Vladivostok, no leste da Rússia. Encontro visaria estreitamento de laços entre os dois países,O líder norte-coreano, Kim Jong Un, deverá viajar à Rússia neste mês para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira (04/09) uma autoridade de segurança nacional dos EUA.

Sinalizando um estreitamento de laços entre os dois países, o encontro teria como objetivo discutir a possibilidade de Pyongyang entregar armas a Moscou a fim de apoiar a Rússia em sua guerra na Ucrânia.

O local escolhido para a reunião seria a cidade de Vladivostok, no leste da Rússia. Não foram revelados maiores detalhes sobre o encontro, mas fontes entrevistadas pelo jornal americano The New York Times disseram que o mais provável é que Kim viaje em um trem blindado.