Líder dos Proud Boys condenado por ataque ao Capitólio

O juiz Kelly concordou com as alegações dos promotores de que os crimes de Tarrio podiam ser punidos como atos de terrorismo, mas acabou impondo uma pena menor do que esperava a Promotoria.

Fecha-se o cerco ao redor de Trump

Tarrio é o último líder dos Proud Boys condenado por conspiração sediciosa – quando há revolta contra uma autoridade ou perturbação da ordem pública – a receber sua sentença.

Na semana passada, Joseph Biggs, líder do grupo na Flórida, recebeu pena de 17 anos de prisão, enquanto Zachary Rehl, da Filadélfia, foi condenado a 15 anos. Segundo o juiz, ambos tiveram papel de liderança na tentativa de impedir a transição pacífica de poder.

No início de agosto, Trump foi formalmente indiciado por instigar a invasão do Capitólio. Ele também responde na Justiça por tentar reverter ilegalmente o resultado das eleições presidenciais de novembro de 2020, fazendo uso de pressão contra autoridades eleitorais estaduais, a exemplo do estado da Geórgia, para adulterar a contagem de votos.

rc (AP, AFP)