O desafio de punir os desmatadores na Amazônia - No Maranhão, que já derrubou 72% de sua vegetação nativa, a DW acompanhou uma operação do Ibama para localizar e multar quem destrói ilegalmente a vegetação.Em comboio pela região central da Amazônia maranhense, três viaturas com fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) e policiais militares freiam repentinamente. A via estreita de terra está obstruída por troncos, cobertos por um pó da árvore recém-serrada.

No local, os fiscais encontram tábuas cortadas em tamanhos iguais, um galão com diesel e um boné. Quem fazia o trabalho clandestino correu com a motosserra para a mata, mas deixou a moto, encontrada a alguns metros adiante e apreendida pelos agentes.

A cena revela um crime ambiental: a derrubada ilegal da árvore ocorre dentro da Terra Indígena Arariboia, de usufruto exclusivo dos indígenas. Prevista na lei, a punição para este tipo de delito inclui pagamento de multa e prisão de três meses a cinco anos.