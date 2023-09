O que está por trás dos "ensaios nucleares" norte-coreanos

"Pilotos de caça em países da Otan voam no mínimo 200 horas por ano em aeronaves de última geração", explica Mulloy. "Estima-se que os pilotos norte-coreanos só consigam fazer 20 horas por ano devido à escassez de combustível e à incapacidade de obter peças de reposição para suas aeronaves."

Além disso, pairam dúvidas sobre as capacidades do país em outras áreas – aí incluídas as armas químicas, biológicas e bacteriológicas, frequentemente chamadas de "armas nucleares dos pobres-coitados".

"Sabemos que eles as têm e, embora nenhum outro país do mundo as usaria, não podemos descartar completamente a possibilidade de Pyongyang empregar essas armas, dependendo de quão ameaçados eles se sentirem", diz o professor.

A Coreia do Norte não titubeia em propagandear sua capacidade nuclear: em janeiro, um relatório do Instituto de Análise de Defesa da Coreia, sediado em Seul estimava que os cientistas de Pyongyang produziram mais de 2,2 toneladas de urânio altamente enriquecido e até 78 quilos de plutônio.

A quantidade de material fissionável seria suficiente para até 90 ogivas nucleares e, se o ritmo for mantido, o instituto prevê que a Coreia do Norte poderia ter 166 armas nucleares até 2030 – é com essa perspectiva que Pyongyang ameaça, e com cada vez mais autoconfiança, à medida em que acontecimentos geopolíticos em outras partes do mundo impulsionam alianças de conveniência com a Rússia e a China.