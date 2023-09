Por que você deve a sua vida a uns poucos humanos primitvos?

Os pesquisadores analisaram a sequência genética de mais de 3 mil humanos modernos, usando um novo método estatístico chamado FitCoal.

O FitCoal resgata a história a partir do material genético e assim, produz dados sobre populações passadas.

As descobertas ainda precisam ser confrontadas com os fósseis já encontrados e também com registros arqueológicos. Por exemplo, os pesquisadores gostariam de compreender se esses 1.280 sobreviventes eram mesmo ancestrais de Neandertais, Denisovanos e do humano moderno.

E com o FitCoal, tudo o que eles precisam é de apenas uma fração da informação genética.

Autor: Esteban Pardo