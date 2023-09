Ataque russo a mercado deixa mais de uma dezena de mortos na Ucrânia - Zelenski denuncia ataque contra civis ucranianos que deixou ao menos 17 mortos, incluindo uma criança. "O mal russo deve ser derrotado o mais cedo possível", disse presidente ucranianoAo menos 17 pessoas morreram e 33 ficaram feridas nesta segunda-feira (06/09) após um míssil russo atingir um mercado de rua e lojas na cidade de Kostiantynivka, no leste da Ucrânia. O ataque ocorreu no mesmo dia da visita do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, a Kiev.

Imagens divulgadas pelo gabinete do presidente Volodimir Zelenski mostram uma enorme explosão atingindo o local. Foi o ataque russo mais mortal dos últimos meses, no conflito que teve início em fevereiro de 2022. Pelo menos uma criança estava entre as vítimas do ataque.

Zelenski condenou a agressão e confirmou que os locais atingidos na cidade industrial próxima de algumas das frentes e batalha eram um mercado, lojas e uma farmácia. "O mal russo deve ser derrotado o mais cedo possível”, disse o presidente em mensagem no Telegram.