Casos de câncer aumentam entre população abaixo de 50 anos - Estudo também aponta aumento de 80% nos diagnósticos de câncer na faixa etária de 14 a 49 anos nas últimas três décadas. Mas as causas ainda não foram completamente compreendidas.O número de diagnósticos de câncer entre pacientes com menos de 50 anos aumentou em todo o mundo nas últimas três décadas, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (06/09), mas não é possível apontar com certeza os motivos que provocaram esse crescimento.

De acordo com a pesquisa, publicada na revista científica BMJ Oncology, os casos da doença entre pessoas de 14 a 49 anos subiram cerca de 80% entre 1990 e 2019, saltando de 1,8 milhão para 3,2 milhões de diagnósticos.

Embora especialistas tenham alertado que parte desse aumento seria proporcional ao crescimento da população, pesquisas anteriores já indicavam que o câncer se tornou mais recorrente entre as pessoas com menos de 50 anos.