Ciclone extratropical deixa mais de 20 mortos no RS - Só no município de Muçum, no Vale do Taquari, são encontrados 15 corpos. Em SC, um homem morre ao ter carro atingido por árvore.O número de mortes devido às fortes chuvas causadas pela passagem de um ciclone extratropical que avança desde o início desta semana pela região Sul do Brasil subiu para 22 nesta terça-feira (05/09). Só no Rio Grande do Sul, cerca de 60 municípios sofreram danos em decorrência dos fortes ventos e das chuvas intensas, que isolaram comunidades inteiras devido às enchentes e à cheia dos rios.

Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, balanços preliminares contabilizaram 21 mortos, mais de 1.600 desabrigados e outros 3 mil desalojados no estado. Outra morte foi registrada no estado de Santa Catarina, onde um homem morreu quando teve o carro atingido por uma árvore.

De acordo com a Defesa Civil, 15 das 21 mortes registradas no Rio Grande do Sul ocorreram em Muçum, onde as chuvas inundaram grande parte do município e muitos moradores foram obrigados a se refugiar nos telhados das suas casas.