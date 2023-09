Cirurgias feitas por mulheres têm melhores resultados, dizem estudos - Duas publicações recentes mostram que pacientes operados por mulheres sofrem menos complicações pós-operatórias. Resultados também sugerem uma menor taxa de mortalidade.Pacientes tratados por cirurgiãs têm melhores resultados pós-operatórios em comparação com aqueles tratados por cirurgiões do sexo masculino. Pelo menos essa é a conclusão de dois estudos recentes, realizados no Canadá e na Suécia e publicados na revista especializada JAMA Surgery.

O estudo retrospectivo canadense, liderado por Christopher Wallis, da Universidade de Toronto, descobriu que os pacientes operados por mulheres tinham uma probabilidade menor ajustada ao risco de resultados pós-operatórios adversos dentro de 90 dias (12,5% vs. 13,9%) e no prazo de um ano (20,7% vs. 25,0%).

Os resultados também refletiram uma menor taxa de mortalidade em ambos os períodos. Em entrevista à revista MedPage Today, Wallis disse que, embora muitos estudos cirúrgicos se concentrem em resultados de curto prazo, "esses dados de longo prazo são paralelos aos obtidos nos de curto prazo".