STF anula todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht - Em decisão, Dias Toffoli também fez severas críticas à Lava Jato, avaliando que prisão de Lula em 2018 foi uma "armação fruto de um projeto de poder" de "agentes públicos" que tinham como objetivo a "conquista do Estado"O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta quarta-feira (06/09) a anulação de todas as provas obtidas no âmbito do acordo de leniência da empreiteira Odebrecht, homologado em 2017, e que foi uma das espinhas dorsais da Operação Lava Jato e usado para abrir ações judiciais contra dezenas de políticos de diferentes partidos.

A decisão foi tomada pelo ministro Dias Toffoli, e especificamente declara a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do acordo de leniência. Toffoli ainda abordou a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve seu nome implicado à época em delações, e fez severas críticas a Lava Jato, classificando as ações da operação como "armação" e "uma verdadeira conspiração" que tinha o objetivo de atribuir falsamente crimes a um "inocente".

"Pela gravidade das situações estarrecedoras postas nestes autos, somadas a outras tantas decisões exaradas pelo STF e também tornadas públicas e notórias, já seria possível, simplesmente, concluir que a prisão do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país. Mas, na verdade, foi muito pior. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra legem (contra a lei)."