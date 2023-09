Suprema Corte do México descriminaliza aborto em todo o país - Justiça mexicana decide que criminalização viola direitos humanos das mulheres e de pessoas com capacidade de gestar, e declara inconstitucional penalizar gestantes e profissionais de saúde envolvidos no procedimento.A Suprema Corte de Justiça da Nação (SCJN) do México removeu nesta quarta-feira (06/09) a prática do aborto do Código Penal Federal e declarou como inconstitucional a penalização do procedimento.

A mais alta instância jurídica mexicana julgou que a criminalização do aborto é uma violação dos direitos humanos das mulheres e de pessoas com capacidade de gestar.

Em setembro de 2021, a Corte já havia declarado a proibição absoluta da inclusão do aborto nos códigos penais estaduais, mas somente alguns governos regionais haviam modificado suas leis para acatar a ordem da SCJN.