Verão no Hemisfério Norte foi o mais quente já registrado

O período entre janeiro a agosto deste ano já é o segundo mais quente da história, atrás apenas de 2016, quando os termômetros subiram fortemente por causa do El Niño.

Agora, o mesmo fenômeno climático começa a ganhar força novamente, levando a sinais de alerta por especialistas.

"Nosso clima está implodindo mais depressa do que nossa capacidade de lidar com eventos climáticos extremos que afetam todos os cantos do planeta”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, sobre os dados revelados pelo Copernicus. Ele apelou ainda aos líderes mundiais: "Ainda podemos evitar o pior do caos climático – e não temos tempo a perder."

"A evidência científica é esmagadora", disse Burgess, vice-diretora do Copernicus. "Continuaremos a ver registros climáticos e eventos climáticos extremos mais intensos e frequentes impactando a sociedade e os ecossistemas até que paremos de emitir gases responsáveis pelo efeito estufa".

ip (dpa, afp,Lusa)