A controvérsia em torno do nome da Índia

Manobra política

Analistas afirmam que o BJP quer testar o ambiente político e agradar sua base eleitoral conservadora antes das eleições gerais de 2024. "Eles estão preocupados com disputas individuais nas eleições", afirmou à DW o comentarista político Neerja Chowdhury, acrescentando que o BJP tenta "invocar sentimentos nacionalistas".

Não é a primeira vez que o BJP recorre à mudança do nome do país. Desde 2014, o governo vem modificando nomes de cidade e locais históricos na Índia, além de reescrever a história do país com a reforma de marcos históricos para tentar dar validade à sua ideologia nacionalista hindu.

Um exemplo recente é a reforma do centro administrativo do país em Nova Déli, a Central Vista. O governo transformou a área de 35 hectares repleta de marcos históricos em um lugar público com museus e edifícios governamentais. O projeto de 2,5 bilhões de dólares (R$ 12,4 bilhões) exigiu a demolição de vários edifícios e a remodelação de espaços como a sede do Parlamento, o Palácio Presidencial, o arco monumental Portal da Índia e o Memorial da Guerra.

Os opositores do projeto dizem se tratar de uma tentativa do BJP de alterar a memória histórica popular e remover inúmeros símbolos do período colonial sob domínio britânico.

Governistas temem nova aliança de oposição