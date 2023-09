A incomum reação de Havana ao recrutamento de cubanos na Rússia

O mais importante é averiguar "quem está por trás dessa rede, que conexões possui e se há ligações com as autoridades de ambos os países. Se isso não existir, devemos perguntar como funciona a rede e quais são os passos que Cuba tomará para assegurar que isso não continue", disse o professor de história.

Bustamante não acedita que a situação irá se agravar e gerar atritos diplomáticos entre os dois governos, já que se tratam de relações bastante estratégicas para Havana. "Cuba vai tratar de resolver essa situação à sua maneira, mas com os russos por trás das cortinas."

"O fato de o governo cubano emitir declarações a respeito gera certas expectativas de que, em algum momento, surjam mais informações sobre o ocorrido", afirmou Bustamante.

Reação de Cuba causou surpresa

As declarações também surpreenderam especialistas pelo fato de terem ocorrido após a visita no ano passado do presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a Moscou, onde se reuniu com seu homólogo russo, Vladimir Putin. Na ocasião, os dois países estreitaram laços políticos e econômicos.